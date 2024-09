OE2025: "Ninguém sabe o que é que o PS quer"

(Em atualização)

Não há, no imediato, novidades sobre novas negociações sobre Orçamento do Estado. Segundo o ministro da Presidência, o Governo continua a aguardar as propostas do Partido Socialista. Leitão Amaro falava aos jornalistas no final do Conselho de Ministros.

"Creio que o grande suspense para esse efeito vem da parte do PS, ninguém sabe o que é que o PS quer e é importante, sabendo que o Governo mantém a disponibilidade" para negociar, sublinhou o ministro. Leitão Amaro avançou ainda que há outros partidos que admitiram enviar propostas ao Governo sem, no entanto, dizer quais.