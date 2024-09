Incêndios. MAI estava com o "telemóvel desligado" acusa autarca de Arouca

A presidente da Câmara de Arouca acusa a ministra da Administração Interna de ter o "telemóvel desligado", quando tentou estabelecer contactos devido aos fogos que assolam a região.

Aos jornalistas, Margarida Belém refere que sentiu "falta de apoio no primeiro dia" dos incêndios na região.

"As respostas que recebemos é que era lidar com o que tínhamos no terreno", conta.

A autarca socialista acrescenta que é importante que "quem lidera conheça as realidades destes territórios tão específicos" nos momentos críticos.

Por outro lado, Margarida Belém reconhece que o ministro da Coesão Territorial esteve em contacto com a autarquia "e esteve sempre com o telemóvel ligado".