Congresso do PSD foi adiado para 19 e 20 outubro em Braga

O congresso do PSD, que estava marcado para o próximo fim de semana em Braga, foi adiado um mês para os dias 19 e 20 de outubro no mesmo local.

A informação foi adiantada à Renascença por fonte partidária. Ao início da tarde o gabinete do primeiro-ministro dava conta que, devido ao agravamento dos incêndios, Luís Montenegro tinha decidido cancelar a agenda até sexta-feira e adiar o congresso de 21 e 22 de setembro.

Com a nova data, o congresso do PSD ocorre já depois do Governo ter entregue na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado e a poucos dias da discussão e votação na generalidade.