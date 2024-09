​CDU escolhe João Ferreira para concorrer à Câmara de Lisboa

O comunista João Ferreira é o candidato da CDU, coligação que junta PCP e Partido Ecologista “Os Verdes”, à Câmara Municipal de Lisboa, nas eleições autárquicas que vão realizar-se daqui a cerca de um ano, em setembro/outubro de 2025.



O anúncio foi feito em comunicado enviado às redações.

João Ferreira, 45 anos, é biólogo e atualmente vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Já foi eurodeputado, eleito pela CDU, e chegou a ser apontado como sucessor de Jerónimo de Sousa na liderança do partido. Tem assento na Comissão Política do Comité Central do PCP e é considerado como um dos comunistas da ala mais conservadora do partido.

Esta não é a primeira vez que João Ferreira é aposta eleitoral da coligação. Ferreira já foi candidato ao mesmo cargo em 2017 e em 2021 e candidato às presidenciais de 2021.

A nota critica o rumo que vários executivos municipais têm dado à cidade nos últimos 23 anos, acusando PSD/CDS e PS de governar “ao serviço de uma minoria ditada pelo papel e interesses imobiliários, contra os interesses da larga maioria da sua população”.

A CDU considera que tem “soluções alternativas ao caminho imposto” e assume-se como “espaço de convergência de todos os que lutam pelo direito à habitação, à saúde, à mobilidade, à educação, à cultura, ao desporto na cidade de Lisboa”.

No rescaldo das eleições legislativas, o Livre convidou os partidos de esquerda para um diálogo que conduzisse a eventuais coligações para as autárquicas, nomeadamente em Lisboa.

O PCP chegou a reunir-se com o partido de Rui Tavares, mas nunca assumiu qualquer compromisso para esse acordo eleitoral, considerando que o projeto eleitoral da CDU é diferente dos restantes.