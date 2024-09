"Há mais tolerância face à corrupção quando há benefícios para a comunidade"

O Barómetro da Corrupção da Fundação Francisco Manuel dos Santos confirma a percepção de forte corrupção na sociedade portuguesa, a par de alguma tolerância em relação às chamadas 'cunhas' ou atos ilegais que beneficiem determinada comunidade. Em entrevista à Renascença, a investigadora Susana Coroado, uma das autoras do estudo, explica os principais objectivos do estudo e comenta alguns dos principais resultados.

Há uma forte percepção da corrupção como um problema grave no país, sendo a opinião de nove em cada 10 inquiridos. Este dado agrava a tendência que se conhecia de estudos anteriores? É semelhante aos resultados de estudos anteriores como, por exemplo, os que todos os Eurobarómetros da Comissão Europeia têm mostrado nos últimos anos. Os resultados 'batem' sempre mais ou menos nos 90% de inquiridos portugueses que consideram que a corrupção é um problema grave no país. Quisemos tentar perceber quem são estas pessoas, porque os indivíduos não são todos iguais, e o que é que entendem por corrupção. Usámos definições usuais de corrupção e tradicionais na literatura científica. Por exemplo, tentámos perceber se as pessoas consideram que a corrupção é uma questão de definição legal, de cumprimento ou não das regras éticas ou legais, ou, por outro lado, se entendem que a corrupção tem mais a ver com os resultados, em que uma determinada acção ou comportamento podem ser ou não consideradas corrupção, dependendo se tem efeitos positivos para para a comunidade. Também tentámos perceber a tolerância ou a atitude que as pessoas têm para diferentes situações ou comportamentos que estão frequentemente ligados à corrupção e à criminalidade conexa, como as 'cunhas', as 'portas giratórias' ou o tráfico de influência.

Em termos globais, os inquiridos não concordam que haja corrupção quando a ação é benéfica para a população em geral. Como se explica esta conclusão? Isso vai variando consoante o perfil demográfico e sociológico das pessoas. A corrupção mal vista pode ser aquela que só tem benefícios para quem está envolvido e, portanto, deixa todo o resto da comunidade prejudicada. Depois há outro tipo de práticas de comportamentos de corrupção em que, apesar de tudo, há uma externalidade positiva e, portanto, nesses casos as pessoas sentem que a comunidade também ganhou alguma coisa, que nem tudo foi perdido. Nesse sentido, podem ter alguma tolerância a comportamentos desse género. Fazem uma classificação dos inquiridos por perfis como os virtuosos, os intransigentes, os falsos moralistas e os pragmáticos. A que conclusões chegaram? Estes perfis vêm do entendimento que as pessoas têm da definição social da corrupção ou de uma dimensão mais legal, ou seja, se as pessoas consideram ou não que a corrupção tem de ser ilegal para ser de facto considerada corrupção, olhando também para os tais resultados positivos para a comunidade. É no cruzamento destas duas dimensões que encontramos quatro perfis diferentes de inquiridos. Há os 'virtuosos', que defendem que a corrupção é sobretudo uma má conduta ética e que os resultados não justificam os meios. Existe o grupo dos 'intransigentes', que entendem que a corrupção é uma violação legal e, portanto, é sempre condenável. Existem os 'pragmáticos', que defendem que a corrupção não é só uma questão legal e que pode ser menos condenável, dependendo dos resultados. E existe o grupo dos 'falsos moralistas': por um lado, defendem que é a lei que define o que é ou não corrupção, mas quando são confrontados com uma situação mais concreta de benefício para a comunidade, tomam uma posição mais tolerante. A maior parte dos inquiridos são 'intransigentes', que condenam sempre uma atitude que viole a lei, e 'os falsos moralistas', que condenam a corrupção com alguma tolerância se houver resultados positivos para a comunidade. Estes últimos guardam uma margem de tolerância em relação à corrupção sempre ligada aos resultados que possa produzir em favor das pessoas? Sim, mas depende também das práticas. Em cenários mais concretos, também vemos que práticas como abuso de informação privilegiada ou o tráfico de influência são mais condenáveis do que, por exemplo, uma 'cunha', que nem sempre tem resultados positivos para a comunidade. As pessoas vão mudando as suas opiniões consoante os cenários e as práticas a que também têm sido socializadas ao longo da sua vida. Mas, em geral, podemos concluir que há mais tolerância quando há benefícios para a comunidade. O estudo questiona se o poder corrompe absolutamente. O que é que podemos dizer sobre os inquiridos portugueses neste domínio? Fizemos esta questão porque, por definição, a corrupção é um abuso de poder e um fenómeno intimamente relacionado com o poder. Só quem tem poder para tomar uma decisão é que, à partida, é um alvo interessante para ser corrompido. Tentámos perceber qual é a imagem que os inquiridos têm da corrupção na política, perguntando em que medida é que a política é um espaço que atrai sobretudo as pessoas já um pouco mal intencionadas que querem enriquecer à custa do interesse público, ou se é um espaço de socialização e de uma corrupção sistemática que faz com que mesmo as pessoas mais honestas, que inicialmente tentam resistir à corrupção, acabam por se renderem às evidências e entrar no 'sistema'. Observámos que os participantes concordam sobretudo que a política atrai pessoas que tentam obter benefícios particulares à custa do bem comum. Por outro lado, sobretudo quando estamos a assistir a um crescimento dos movimentos populistas e autoritários, quisemos tentar perceber se as pessoas de facto acham que a democracia é mais vulnerável do que, por exemplo, uma ditadura ou um regime de tecnocratas e de especialistas. Nos resultados, as pessoas consideram que todos os regimes podem estar vulneráveis à corrupção e, portanto, as autocracias ou as ditaduras não estão mais protegidas em relação à corrupção do que do que as democracias.