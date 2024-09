Olivença. Nuno Melo reafirma a sua posição, mas diz que "não vincula o Governo"

A opinião é antiga, não mudou, mas não vincula o Governo. O esclarecimento é de Nuno Melo depois de, numa cerimónia onde participava como ministro da Defesa, ter defendido que Olivença "é portuguesa". O esclarecimento foi feito nas redes sociais, no X, depois de as suas declarações — feitas em resposta à pergunta de um jornalista — terem gerado várias reações, positivas e negativas. Marcelo Rebelo de Sousa, instado a comentar o sucedido, recusou-se a fazê-lo. "A opinião que tenho sobre Olivença é antiga e corresponde a uma posição de princípio, historicamente conhecida, que várias vezes defendi. Hoje repeti-a como presidente do CDS, embora num contexto equívoco, porque presente numa cerimónia como ministro", escreveu Nuno Melo. "Como é óbvio, essa opinião não vincula o Governo. Tratou-se, aliás, de uma resposta a uma pergunta e, por isso, insuscetível de ser concertada com os restantes membros do Governo."

Pedro Nuno Santos, líder do PS, foi um dos que condenou as declarações do ministro. Nuno Melo respondeu: “'Muito grave' é que em mais de 200 anos, Pedro Nuno Santos seja talvez o primeiro líder de um partido político a negar a legitimidade de Portugal sobre Olivença, reconhecida pela própria Espanha em Tratado", escreveu na mesma rede social.