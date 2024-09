"Não vale tudo." Pedro Nuno Santos acusa Governo de não ser sério com os portugueses

O Governo não é sério. A frase foi repetida até à exaustão por Pedro Nuno Santos durante a reunião da Comissão Nacional do PS, este sábado, em Coimbra. Primeiro, o ataque foi sobre o preço dos combustíveis, depois sobre as listas de espera de cirurgia. Seguiu-se o número de alunos sem professor e ainda o número de habitações a construir. Em cada uma destas áreas, o líder do PS acusou o Governo de ser "pouco sério na relação com os portugueses". O motivo? Luís Montenegro tem "uma única coisa em mente que é ter eleições antecipadas e preparar-se para elas". Pedro Nuno Santos também teve uma palavra a dizer sobre o Orçamento do Estado — a saída (ou não) do IRC e do IRS jovem do OE tem sido a maior discussão entre os dois partidos do arco da governação nos últimos dias — e garantiu que o PS não viabiliza um documento que tenha "medidas lesivas para os portugueses".

Nos combustíveis, governo agiu "pela calada" O primeiro alvo de Pedro Nuno Santos foi o preço dos combustíveis, já que o executivo tem aplicado atualizações da taxa de carbono que anulam as descidas que estavam previstas para o preço da gasolina e do gasóleo. “No dia 23 de agosto, 8 de setembro e 13 de setembro assistimos a três agravamentos fiscais no preço do combustível feitos à sexta ou ao domingo, sem comunicação prévia, sem explicação ao país pela calada, para ver se ninguém dava por ela”, disse na sala do Convento de São Francisco. O líder dos socialistas criticou o Governo, que "apresenta powerpoints para tudo", mas que não apresenta também um "sobre a sua estratégia para o fim da taxa suspensão da taxa carbónica”. Pedro Nuno santos acredita mesmo que a generalidade dos portugueses não se apercebeu do sucedido, já que a atualização da taxa foi feita ”quando o preço da gasolina e do gasóleo estava a baixar”. Listas de espera acabam, mas a espera não A segunda vez que fez mira, Pedro Nuno Santos atirou às listas de espera de oncologia, aquelas em que o Governo anunciou ter reduzido a lista de espera de 9.374 doentes oncológicos para 521. "O governo não tem sido transparente e sério na relação com os doentes", disse. Segundo Pedro Nuno Santos, a equipa ministerial de Montenegro está a “limpar as listas de espera na oncologia”, mas marca as cirurgias para “daí a vários meses”, ou seja, acaba com as listas de espera, "mas não com a espera". Número de alunos sem professor foi inflacionado Depois de o antigo ministro da Educação ter criticado o atual, foi agora o líder dos socialistas quem apontou o dedo a Fernando Alexandre. O terceiro dardo de Pedro Nuno Santos foi ao número de alunos sem professor, valor que acredita que ter sido inflacionado pelo Governo para, mais tarde, apresentar bons resultados — a mesma crítica que João Costa fez, esta semana, no Parlamento na Comissão de Educação. "Achamos muito estranho", disse, referindo-se aos valores divulgados pelo ministro Fernando Alexandre que apontou para 324 mil alunos sem professor, pelo menos, a uma disciplina no início do ano letivo passado, quando, para essa mesma altura, o Governo de António costa apontava para 72 mil.

