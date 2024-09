Caso gémeas. Marcelo divulga lista de pedidos "de natureza funcional" de Nuno Rebelo de Sousa

O Presidente da República divulgou este sábado a lista de 14 pedidos formulados por Nuno Rebelo de Sousa, salientando que foram na qualidade de presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira de São Paulo e "todos eles de natureza funcional".

Numa nota publicada no site da Presidência da República, refere-se também que, dos 14 pedidos de Nuno Rebelo de Sousa, filho do chefe de Estado, oito foram indeferidos e seis deferidos, a maioria deles sobre participantes na Web Summit em Lisboa.

"Em anexo encontra-se a lista enviada à Assembleia da República, a solicitação do senhor presidente da Assembleia da República, relativamente aos catorze pedidos formulados pelo dr. Nuno Rebelo de Sousa, na qualidade de presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira de São Paulo, todos eles de natureza funcional, dos quais oito não foram deferidos e seis deferidos, o maior número dos quais relativos à delegação brasileira e luso-brasileira participante na Web Summit, em Lisboa", lê-se na nota.

Na mesma nota, realça-se que "esta lista exaustiva corresponde a todo o período dos dois mandatos presidenciais" de Marcelo Rebelo de Sousa, "cerca de oito anos e meio".

Hoje, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o jornal Correio da Manhã noticiou que Nuno Rebelo de Sousa fez 14 pedidos ao pai desde que este tomou posse como Presidente da República, em 2016.

Em causa na comissão parlamentar de inquérito e no processo em investigação pela PGR, que tem como arguidos o ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, está a forma como duas crianças luso-brasileiras acederam ao tratamento com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria.

Na notícia publicada, este sábado, no Correio da Manhã, realça-se que esta lista dos pedidos de Nuno Rebelo de Sousa foi enviada pela Presidência da República à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras a pedido dos deputados.

Logo aí, a Presidência da República aponta que nenhum dos pedidos tem que ver com o objeto da comissão parlamentar de inquérito, e que foram endereçados por Nuno Rebelo de Sousa na qualidade de presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, cargo ao qual renunciou este ano.

Ainda segundo o jornal Correio da Manhã, "foi também enquanto presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo e diretor da EDP Brasil que, em 2019, Nuno Rebelo de Sousa contactou a Presidência da República a propósito de duas gémeas com atrofia muscular espinhal".