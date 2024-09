Pedro Nuno Santos considera que 59 mil casas até 2030 são "um recuo face ao que estava previsto"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu esta sexta-feira que a construção de 59 mil casas até 2030 anunciada pelo Governo traduz "um recuo face àquilo que estava previsto" pelo executivo anterior.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a Federação Nacional dos Médicos, no Porto, o líder socialista mostrou-se surpreendido com o anúncio feito hoje pelo Governo, considerando que traduz "um recuo" face às 87 mil casas previstas pelo anterior executivo socialista. .

"As 26 mil casas eram financiadas pelo PRR a 100%, isso não quer dizer que eram as únicas casas financiadas pelo Estado. Aquilo que estava previsto na lei da nossa autoria, e que existe antes do PRR, já previa o financiamento da construção e reabilitação de casas para fazer face às necessidades de habitação com dignidade", indicou o dirigente socialista.