MB Way. PS quer limitar comissões nas aplicações de pagamento

Este novo projeto de lei "reforça o compromisso do Partido com a defesa dos consumidores e o combate à cobrança de encargos excessivos", acrescenta o mesmo comunicado.

"Contudo, a nova configuração da aplicação MB Way pode levar a um agravamento dos encargos para os utilizadores, conforme alertado por associações de defesa do consumidor e pelo Banco de Portugal", alerta.

Os socialistas referem que legislação de 2020, com origem numa iniciativa do partido, "já estabelecia limites claros quanto às comissões aplicáveis em operações de pagamento e transferências que não ultrapassassem os 30 euros por operação ou os 150 euros por mês", tendo ainda ficado fixados limites às comissões aplicáveis nas operações acima desses limiares.

O objetivo do PS é garantir que a expansão da aplicação MB Way não representa novos custos para os utilizadores , "protegendo, assim, o equilíbrio entre instituições financeiras e consumidores".

Em comunicado, os socialistas justificam esta iniciativa com as recentes alterações anunciadas pela SIBS que permitem a associação da aplicação MB Way a contas bancárias , o que "levanta preocupações sobre possíveis custos adicionais para os utilizadores".

"Os deputados do PS consideram inaceitável qualquer tentativa de aumentar os custos dos serviços financeiros sem justificação adequada, especialmente em contextos já sujeitos a regulamentação específica", enfatiza.

Explicando que o objetivo é salvaguardar os direitos dos consumidores relativamente à utilização de aplicações de pagamento, os socialistas asseguram que têm "mantido uma vigilância constante sobre o comportamento das instituições bancárias".

Alerta para aumento de custos foi dado pela DECO

Em 17 de agosto, o Banco de Portugal (BdP) afirmou que estava "a acompanhar" o tema das comissões no MB Way e "a avaliar os respetivos impactos", após a Deco ter alertado para o risco de aumento dos custos associados a este serviço.

Em causa estavam notícias segundo as quais a SIBS - gestora da rede Multibanco e do serviço MB Way - pretende permitir que este último possa ser associado a contas de pagamento, além da solução que já existe de associar a cartões de pagamento, o que levou a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a alertar para o risco de aumento nas comissões neste novo regime de transferências entre contas.

Nessa altura, o Ministério da Economia disse igualmente estar a acompanhar "atentamente" a questão para "garantir a defesa dos interesses dos consumidores", admitindo ajustar a legislação em vigor.