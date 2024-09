Mariana Mortágua acusa PSD e PS de "discussão medíocre" em torno da falta de professores

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusou esta sexta-feira o PSD e o PS de manterem uma "discussão medíocre" sobre a falta de professores nas escolas e de não discutirem questões essenciais para a qualidade do ensino.

"Há anos que o PSD e o PS enredam as escolas numa discussão medíocre sobre quem é o responsável por haver menos professores nas escolas no início do ano Letivo", criticou Mariana Mortágua, sustentando que "enquanto as escolas estão presas a este problema não conseguem discutir outras questões essenciais sobre a qualidade do ensino".

A coordenadora do Bloco assinalou o início do ano letivo com uma visita ao Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, onde lamentou que em vez de ter "um sistema educativo com qualidade" o país tenha "um sistema educativo que luta pela sobrevivência a cada início do ano letivo".

Reagido às declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que em entrevista a uma televisão expressou objetivo de chegar ao final do mandato com zero alunos sem professor, Mariana Mortágua afirmou que haver docentes suficientes " é um objetivo mínimo para que a escola possa funcionar" e lembrou que "a escola não é feita só de professores".