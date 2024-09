Candidato a Belém? Passos Coelho assegura estar "muito fora" da política

"Nos próximos meses falamos, mas estou mais próximo do que nunca de tomar uma decisão ", respondeu o comentador aos jornalistas durante a Universidade de Verão do PSD, no final de agosto.

Passos Coelho sai assim em direção contrária a um outro ex-líder do PSD, Luís Marques Mendes, que nas últimas semanas aproveitou as especulações para criar suspense em relação ao tema das presidenciais.

O antigo primeiro-ministro tem sido constantemente apontado como um potencial candidato às presidenciais que pudesse agregar as sensibilidades da direita portuguesa, mas prefere distanciar-se do tema, pelo menos para já.

Desde que saiu da política ativa, Passos Coelho raramente faz intervenções públicas. Nos últimos meses, reapareceu, por exemplo, para fazer a apresentação do livro "Identidade e Família", que junta 22 contributos que alertam contra a “destruição da família” tradicional e a "ideologia de género, onde pressionou Luís Montenegro a entender-se com o Chega, uma vez que a AD venceu as eleições legislativas de março, mas não conseguiu maioria no Parlamento.

O conselho não foi ouvido pelo atual primeiro-ministro, que tem vindo a distanciar-se da imagem de Passos Coelho apesar de ter sido seu líder parlamentar.