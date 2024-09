Indisposição do Presidente da República leva a cancelamento de deslocação

O Presidente da República cancelou a deslocação prevista para esta quinta-feira de a Viseu para uma sessão de abertura do ano escolar, por motivos de saúde, devido a uma indisposição gastrointestinal, mantendo a restante agenda.

Esta informação foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República devido a indisposição gastrointestinal no final de um jantar de ontem, cancelou a ida a Viseu, enviando uma mensagem vídeo, mantendo a restante agenda de hoje em Lisboa, nomeadamente a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional", lê-se na nota.

Em Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa iria estar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa sessão solene de abertura do ano letivo, na Escola Secundária Alves Martins, pelas 12h00.

A reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional está marcada para as 17h00, no Palácio de Belém, em Lisboa.