Antigo ministro acusa Governo de inflacionar número de alunos que o ano passado não tinham professor

João Costa esteve no parlamento a pedido do Chega para prestar esclarecimentos sobre o número de vagas “a mais” que foram criadas nas escolas. Mas a falta de professores acabou por dominar a audição com as acusações por parte do PSD.

Na terça-feira, durante a apresentação do Education at a Glance, relatório da OCDE que, todos os anos, faz o retrato da Educação nos países membros, Fernando Alexandre apresentou uma série de dados sobre as escolas. Além de ter garantido que quase 21 mil alunos estiveram entre setembro e dezembro do ano passado sem, pelo menos, um professor, afirmou que 324.228 alunos não tiveram aulas a uma disciplina no mês em que arrancaram as aulas. Na altura, as previsões dos sindicatos apontam para valores na ordem dos 120, ou 130 mil alunos.

“Um número que alegadamente seria o número de alunos sem professor no ano passado, de 324.228, que objetivamente não corresponde à verdade. Eu tenho ainda comigo, e terei todo o gosto em disponibilizar, os relatórios da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, que reportavam, na altura, ao gabinete do secretário de Estado, semanalmente, as carências de professores, e a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares é particularmente importante aqui, porque quem tem o contato direto com as escolas conhece o número de alunos por turma, inscrito efetivamente em cada turma, e no período homólogo, ou seja, no final da segunda reserva de recrutamento do ano passado, os alunos que estavam sem professor, pelo menos a uma disciplina, eram 72.894”, revelou o antigo ministro socialista.

