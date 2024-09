Aguiar-Branco apela a igualdade de oportunidade na escola pública

Aguiar-Branco defendeu a "necessidade" de, na próxima década, se começarem a formar "muitos e bons professores" ou o país correr o risco de começar "a ter falta de professores, que já começa a ter", o que leva ao desafio da "igualdade de oportunidades" para os alunos, já que os que têm "mais posses recorrem a explicadores particulares e fazem-no cada vez mais".

"Os outros alunos, aqueles que a escola pública mais deveria ajudar, não têm essa alternativa. Quem acredita na escola pública como uma oportunidade de ascensão social tem de lutar pela excelência e pela exigência das escolas", sublinhou.

O presidente da Assembleia da República disse que "os desafios são muitos e são conhecidos" e as reformas "não se fazem apenas nos gabinetes", defendendo que "as melhores pessoas para resolver os problemas são as que estão mais perto e as conhecem no contexto e não através de relatórios".

Depois da descentralização, Aguiar Branco defendeu que "é preciso fazer mais, é preciso que as escolas possam contratar os seus professores é preciso que estejam, cada vez mais, em relação com as comunidades locais com as empresas da região, com as autarquias, com a sociedade civil e com as famílias".

"É preciso que tenham instrumentos para poderem resolver os seus problemas e os seus próprios problemas", desafiou.