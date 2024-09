Parlamento unânime no pesar pela morte de cinco militares da GNR

O parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, um voto de pesar do presidente da Assembleia da República pela morte de cinco militares da GNR na sequência da queda de um helicóptero de combate a incêndios.

Além deste voto apresentado por José Pedro Aguiar-Branco, os deputados aprovaram igualmente por unanimidade pesares pelas mortes do antigo presidente do Comité Olímpico Português, José Manuel Constantino, do jornalista João Paulo Guerra e da cantora Mízia.

Nas galerias, a assistir à leitura do voto de pesar pelas cinco vítimas da queda do helicóptero, estiveram o comandante geral da GNR, o general Rui Alberto Veloso, e mais 19 militares desta força de segurança.

No voto, refere-se que "no passado dia 30 de agosto um helicóptero de combate a incêndios despenhou-se tragicamente no rio Douro, junto à localidade de Samodães, concelho de Lamego".

"Seguiam a bordo da aeronave seis pessoas: o piloto Luís Rebelo, que foi resgatado com vida, e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana (António Pinto, Fábio Pereira, Tiago Pereira, Pedro Santos e Daniel Pereira) que perderam a vida na sequência da queda do helicóptero".

Por este acidente, o parlamento manifestou "profundo pesar pela morte de cada um destes militares, endereçando às suas famílias, amigos e comunidades de origem as suas mais sentidas condolências, estendendo-as a toda a GNR".

"Reconhece também, com gratidão, o valor de todos os homens e mulheres que arriscam as suas vidas na proteção dos portugueses e do país", acrescenta-se no texto.