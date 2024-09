PGR considera estranho "súbito interesse" do Parlamento na atividade do Ministério Público

A Procuradora-geral da República considera estranho o interesse dos deputados no relatório de atividades do Ministério Público que levou a chamar Lucília Gago ao parlamento.



A procuradora lembrou que esteve três vezes no parlamento em seis anos de mandato. Em 2019, na CPI ao furto do material militar de tancos, numa audição sobre violência doméstica, em 2021, a pedido do CDS numa audição parlamentar sobre a diretiva dos poderes hierárquicos em processo penal. Lucília Gago considera inédita a presença na assembleia para discutir o relatório.



Na primeira intervenção depois das questões do PAN e do BE, que pediram a presença da PGR no Parlamento, Lucília Gago deu conta das dificuldades que magistrados do Ministério Público tem em trabalhar.



A procuradora-geral da República alertou hoje para o risco de uma eventual revisão da lei de recurso a escutas fazer cair algumas investigações judiciais, sublinhando que o número de interceções telefónicas diminuiu nos últimos anos.





"A opção existe e é óbvio que pode ser alterada, ainda que consideremos que a lei, tal como está, está bem. O Ministério Público [MP] apenas recorre a escutas quando justamente e de forma criteriosa percebe que elas são essenciais", começou por dizer Lucília Gago, complementando: "Se for outra a opção do legislador, algumas investigações poderão vir a soçobrar. É bom que não tenhamos qualquer dúvida".





Lucília Gago esteve no parlamento a pedido do Bloco de Esquerda e do PAN. A Procuradora-geral não fez qualquer declaração inicial.



O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, assistiu ao início da audição da Procuradora-geral da República, no Parlamento.

Aguiar Branco sentou-se numa das mesas ocupadas pelos deputados e ao lado da lider parlamentar da Iniciativa Liberal.

A audição de Lucília Gago na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, quando falta sensivelmente um mês para o fim do seu mandato de seis anos à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR).



