Governo prevê crescimento em alta para 2025 (entre 2 a 3%)

O Governo prevê um crescimento da economia entre 2 a 3% para o próximo ano. Os dados foram revelados na manhã desta terça-feira pela deputada do PAN Inês Sousa Real, depois de um encontro com o Governo para discutir o Orçamento do Estado para 2025.

A propósito da segunda ronda de negociações, o ministro das Finanças está a entregar aos partidos o cenário macroeconómico que serve de base ao Orçamento do Estado e onde constam estes números.



“Os números têm sido tímidos, estão entre os 2 e os 3%, mesmo ao nível do crescimento e do superavit”, revelou a deputada única do PAN.

Assim, a previsão do Governo foi revista em alta face às previsões iniciais de 1,5% para este ano e de 1,9% para 2025, inscritas pelo Governo no Programa de Estabilidade.

Em declarações aos jornalistas, a deputada única do PAN revelou ainda que o Governo estima um superavit de 500 milhões de euros, "cerca de 0,2 a 0,3%", mas sem contar com as medidas que foram aprovadas na Assembleia da República, como a do IVA da eletricidade ou a das portagens das antigas SCUT.

A deputada do PAN saiu da reunião bastante preocupada porque não vê neste Governo a vontade de manter algumas políticas de proteção animal, mas, mesmo assim, notou da parte do executivo disponibilidade para o diálogo.



“Existe um superavit de 500 milhões de euros e existe a possibilidade de acomodar medidas”, diz Inês Sousa Real