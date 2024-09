Governo prevê crescimento de 2% e excedente orçamental

O Governo prevê um crescimento económico de 2% este ano e em 2025, um valor ligeiramente superior ao anteriormente previsto. Este é o cenário macroeconómico que o ministro das Finanças está a revelar aos partidos com assento parlamentar que estão a ser recebidos no Parlamento, tendo em vista as negociações do Orçamento do Estado.

No programa de Estabilidade, o Governo apontava para um crescimento económico de 1,5% este ano e de 1,9% em 2025. No entanto, o ministro das Finanças já tinha admitido que o PIB pudesse crescer acima de 2% no próximo ano.

Pelo que a Renascença conseguiu apurar, o saldo orçamental vai ficar este ano nos 0,3% do PIB e em 2025 em 0,2% do produto, entre 500 e 800 milhões de euros.

O Governo prevê ainda o aumento da receita fiscal entre 4% e 5% em cada ano. Quanto à despesa primária, este ano será de 8%, e em 2025 entre 4 e 5%.

A inflação deve ficar num valor ligeiramente acima dos 2%.