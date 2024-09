Ventura já fala em eleições antecipadas e avisa Montenegro: "Luís, vamos atrás de ti"

Quem estivesse a ouvir André Ventura, durante a tarde desta segunda-feira, poderia julgar que o Orçamento do Estado para 2025 já foi chumbado e que o Parlamento foi dissolvido. Não é o caso, mas o líder do Chega está focado nesse cenário.

Durante a abertura das jornadas parlamentares do Chega, que decorrem esta segunda-feira e terça-feira em Castelo Branco, André Ventura colocou o foco numa nova crise política provocada por um eventual chumbo do Orçamento do Estado.

"Não queremos perder deputados, queremos ganhá-los e passar a barreira da maioria parlamentar. Mas podemos perdê-los? Podemos", começou por cenarizar André Ventura, perante os restantes 49 deputados do Chega.

O contexto foi feito pelo líder do partido, que assume que a história penaliza os partidos da oposição que provocam a crise política. Foi o que sucedeu em 2022 com António Costa, por exemplo, altura em que o PS conquistou maioria absoluta depois de o Bloco de Esquerda e o PCP, antigos parceiros de geringonça, travaram o Orçamento do Estado e Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições antecipadas.

E por isso, André Ventura puxa a fita do tempo para os tempos em que Cavaco Silva era primeiro-ministro, para afirmar que nem sempre a história se repete.

"1985 não é 2024, e o que acontecerá em 2025 pode ser muito diferente do que aconteceu. O que faremos não é ceder a medos eleitorais. O que peço a todos é que reforcem ainda mais a nossa luta em cada terra, distrito e vila deste país para ganhar as eleições nacionais", pede Ventura aos seus deputados.

Num discurso que podia ser feito em plena campanha eleitoral, André Ventura pede força ao partido: "Agora é o momento de irmos à guerra com tudo". E vira-se diretamente ao primeiro-ministro para dizer que Montenegro "nunca mais me apanha na minha vida".

"Luís, nós vamos atrás de ti", promete André Ventura, referindo-se a Luís Montenegro, e assinala que o partido também "já foi atrás" de António Costa.