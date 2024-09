Ministra da Justiça só fala sobre fuga de prisioneiros na terça-feira

Apesar das várias críticas sobre o silêncio do Governo, este só será quebrado daqui a mais 24 horas. E caberá à ministra da Justiça falar sobre a fuga dos cinco homens da cadeia de Vale de Judeus, no sábado: Rita Júdice fará uma conferência de imprensa terça-feira, às 17h00, segundo um comunicado do Ministério da Justiça.

O ministro da Presidência falou esta segunda-feira aos jornalistas. António Leitão Amaro considera que a fuga de reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus é uma "situação preocupante e delicada".

Questionado sobre se a ministra da Justiça já deveria ter falado ao país, Leitão Amaro respondeu que Rita Júdice pediu informação aos serviços e que irá realizar uma conferência de imprensa na terça-feira para esclarecer todas as questões.

"Os dirigentes da administração pública prestaram esclarecimentos aos portugueses, mas o Governo tem uma palavra: exigiu uma avaliação imediata muito célere do sucedido, há medidas que a Sra. ministra da Justiça já tomou e que creio que, não tendo ainda o impacto mediático que merecem, serão reforçadas amanhã. Várias medidas já foram tomadas", assegurou Leitão Amaro durante uma visita ao novo centro de atendimento da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Nestas declarações aos jornalistas, o ministro da Presidência responsabilidade os governos anteriores pelo desinvestimento nas prisões.

"Esta é uma situação preocupante e que não é alheia a um ciclo de desinvestimento nos serviços prisionais e nas dificuldades de recursos humanos", sublinhou.