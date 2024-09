Pedro Nuno Santos quer Miguel Pinto Luz afastado da privatização da TAP.

O líder do PS falava esta tarde aos jornalistas na feira do Naso, em Miranda do Douro, e considerou avisado que o ministro das Infraestruturas seja afastado do processo.

"É que era muito avisado que o atual ministro das infraestruturas não conduzisse o processo de reprivatização da TAP. Não fez um bom trabalho em 2015. Não é de esperar que faça agora", defende.



Pedro Nuno Santos vai avisando também que o PS não vai deixar que o Governo privatize a companhia aérea de qualquer maneira.