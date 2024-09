Pedro Nuno Santos quer Miguel Pinto Luz afastado da privatização da TAP.

O líder do PS falava esta tarde aos jornalistas na feira do Naso, em Miranda do Douro, e considerou avisado que o ministro das Infraestruturas seja afastado do processo.

"É que era muito avisado que o atual ministro das infraestruturas não conduzisse o processo de reprivatização da TAP. Não fez um bom trabalho em 2015. Não é de esperar que faça agora", defende.



Pedro Nuno Santos vai avisando também que o PS não vai deixar que o Governo privatize a companhia aérea de qualquer maneira.

"Há uma coisa que sabemos: esta privatização não vai ser feita evitando o Parlamento e o Partido Socialista não vai permitir que ela seja feita de qualquer maneira. Desde logo, a maioria do capital não será privatizado, porque o Parlamento não vai permitir", assegura. Questionado sobre o Orçamento do Estado para 2025, o líder socialista não quis falar das negociações marcadas para terça-feira.

Para Pedro Nuno Santos, há mais vida para além do OE2025 e, por isso, não quer contribuir para "a novela do Orçamento". Prefere, por isso, voltar ao assunto inicial e reforçar que o "Governo não pode ignorar o relatório" da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre a privatização da TAP, em 2015.