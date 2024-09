Marcelo. "É fundamental para o país haver Orçamento"

Durante o terceiro e penúltimo dia da Festa do Livro no Palácio de Belém, o Presidente da República voltou a falar aos jornalistas e disse que "é fundamental para o país haver Orçamento" aprovado para 2025, reiterando que os portugueses não querem uma crise política e manifestando esperança no "bom senso" dos políticos.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou novamente o seu exemplo, referindo que quando liderou o PSD viabilizou três orçamentos ao então Governo minoritário do PS, que era chefiado por António Guterres.

"Ainda falta tempo e neste tempo eu acredito que vai haver uma boa vontade grande para poupar o país experiências de crise política. Eu acho que era preferível não haver", declarou, sem adiantar o que tenciona fazer em caso de chumbo do Orçamento.

O chefe de Estado recusou, uma vez mais, comentar o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre as contas da TAP, em termos jurídicos ou políticos, tendo em conta que "o processo foi entregue no Ministério Público".