PS ultrapassa AD na Sondagem das Sondagens, mas não desata empate técnico

O PS voltou a estar na frente da AD numa sondagem e, com isso, ultrapassou a coligação na Sondagem das Sondagens.

No inquérito da Intercampus, divulgado no Jornal de Negócios e no Correio da Manhã esta sexta-feira, o Partido Socialista surge à frente da intenção de votos com 28,4%, seguido da Aliança Democrática, com 26,6%.

As duas forças políticas permanecem em empate técnica, mas a escassez de sondagens divulgadas nos últimos meses, é agora o PS que lidera a Sondagem das Sondagens da Renascença.

O agregador atribui 29,7% das intenções de voto ao PS, seis décimas à frente da AD. Os socialistas e os sociais-democratas encontram-se ligeiramente acima em relação ao resultado das legislativas.

Mais abaixo está o Chega, que tem vindo a cair nas intenções de voto desde as europeias e regista agora o seu pior resultado na Sondagem das Sondagens desde o início do ano. Após as legislativas, o partido de André Ventura surgia com 18,1%, mas desceu quase três pontos percentuais, para os 15,4%.

A Iniciativa Liberal mantém-se estável à volta dos 8% desde as europeias, subindo três pontos percentuais em relação ao resultado nas legislativas. Na sondagem da Intercampus, os liberais têm 7,4% das intenções de voto, acima do Bloco de Esquerda, com 5,7%.

A CDU está à frente do Livre na última sondagem, mas surge igualado com o partido de Rui Tavares na Sondagem das Sondagens - ambas com 3,3% das intenções de voto. O PAN desce na última sondagem e tem agora 1,5% das intenções de voto no agregador.

A sondagem da Intercampus entrevistou 604 pessoas, entre 29 de agosto e 4 de setembro, com 9,9% dos participantes a indicarem estarem indecisos em quem votar em caso de legislativas.