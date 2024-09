PS ainda a “analisar” diploma do Governo. Tribunal de Contas promete pronunciar-se “oportunamente”

O Tribunal de Contas (TdC) promete pronunciar-se “oportunamente” sobre o diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e que prevê que os projetos financiados ou cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) possam avançar sem visto prévio deste tribunal.

Em resposta a diversas perguntas da Renascença sobre o teor do diploma e se foi consultado pelo executivo para a elaboração do texto, o TdC diz que “está ao corrente da iniciativa do Governo relativa à consagração de um regime de fiscalização preventiva especial no âmbito do PRR”.

Nesta resposta, o TdC não é claro se foi consultado ou não, mas a Renascença sabe que houve contactos entre o Governo e aquele tribunal para o desenho da lei.

De resto, já esta quinta-feira, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro deu a garantia que os diplomas aprovados com o objetivo de acelerar a execução do PRR foram produzidos “com muito diálogo com agentes do setor”.

Na curta resposta que deu à Renascença, o TdC prefere manter-se, para já, em silêncio em relação a uma iniciativa do Governo, “sobre a qual se pronunciará oportunamente no âmbito do processo legislativo”. Ou seja, o TdC espera que o diploma seja analisado e votado pelo Parlamento para, então, sim, pronunciar-se.

Sem resposta, ficaram as perguntas da Renascença sobre o TdC se concorda com o princípio do diploma e se não existe qualquer risco de eventuais irregularidades em torno dos projetos do PRR sem fiscalização prévia do Tribunal ou ainda que garantias existem de que isso não irá acontecer.

Em declarações ao jornal Expresso, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, diz contar com o PS para aprovar o diploma no Parlamento e que os socialistas foram sendo informados das intenções do Governo.

O PS ainda não terá decidido que posição vai tomar sobre a iniciativa do Governo e qual o sentido de voto quando o texto chegar ao Parlamento, com fonte da direção da bancada socialista a dizer à Renascença que o grupo parlamentar “está a analisar” o diploma.

Nesta quinta-feira, o Governo aprovou ainda um outro diploma que altera as regras de contratação pública com caráter excecional e temporário e que permite travar impugnações em tribunal de contratos de projetos do PRR. O diploma prevê que estas regras se apliquem a situações já pendentes.

Tendo em conta que o TdC fiscaliza a área da contratação pública, a Renascença questionou este Tribunal se concorda com esta simplificação da contratação pública e se o facto de o regime ter caráter excecional e temporário traz menos problemas, mas também aqui ficámos sem resposta.