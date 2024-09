Pedro Nuno Santos responsabiliza Governo por saúde estar "muito pior"

Em declarações aos jornalistas à chegada à Feria de São Mateus, em Viseu, onde juntou socialistas num jantar "da praxe" no evento que vai na sua 633.ª edição, o secretário-geral do PS sustentou que o seu diagnóstico que "não é opinião".

"Não é só o meu ponto de vista. Tivemos desde logo um verão muito pior que no ano passado e isso resulta de opções ou de falta de capacidade de coordenação e de competência deste Governo no que diz respeito ao verão de 2024", acusou.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, criticou esta sexta-feira o estado da saúde e alegou que o verão deste ano foi "muito pior" do que o de 2023.

"Sabemos que os números de serviços obstétricos que estiveram fechados é muito superior ao do ano passado e as soluções que vão sendo apresentadas são soluções de um Governo que desistiu de um Serviço Nacional de Saúde [SNS]", apontou.

Pedro Nuno santos considerou que o Governo, "agora, quer investir no setor privado, desviando recursos públicos para o negócio privado da Saúde".

"Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é investir no SNS. Quando o Governo opta pelas unidades tipo "C", a nossa opção era diferente, era do tipo "B". Investir no SNS, não em investir em serviços privados", rematou.