Pedro Duarte garante que, a seu tempo, o primeiro-ministro terá “conversas com os líderes partidários”

O ministro dos Assuntos Parlamentares ainda está à espera da resposta do Chega ao convite para a reunião da próxima quarta-feira sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). Pedro Duarte alterou a data, por causa das jornadas parlamentares do Chega, e espera poder contar com a presença do partido de André Ventura.

“Não faço ideia, não posso falar pelos outros. Nós, o Governo, vamos estar e com uma postura muito construtiva e desejava que todos tivessem esta postura”, responde Pedro Duarte.

O Governo marcou a segunda ronda negocial para a próxima semana, na terça-feira, mas desta vez as reuniões vão ter lugar no Parlamento e contam com a presença de três ministros, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência e das Finanças.

Em declarações aos jornalistas em Vila Nova Gaia, à margem de um encontro com militantes do PSD onde esteve também o líder do partido, Pedro Duarte desvaloriza o facto de Luís Montenegro estar ausente e garante que o primeiro-ministro vai ter oportunidade de estar com o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, noutras ocasiões e de conversar com os líderes dos partidos da oposição.