Montenegro vai esta sexta-feira a votos no PSD, sem oposição

Oito anos depois, o PSD volta a ter apenas a ter um candidato único à liderança do partido. A última vez foi com Pedro Passos Coelho em 2016, já depois de ser primeiro-ministro.

As eleições diretas marcadas para esta sexta-feira contam apenas como Luís Montenegro, que se recandidata a um novo mandato de dois anos.

Segundo os dados divulgados no site do PSD, de um universo de mais de 90 mil militantes ativos, apenas cerca de 42 mil têm as quotas em dia e podem votar esta sexta-feira. As eleições decorrem entre as 18h00 e as 23h00.

Em 2016, Pedro Passos Coelho, já como ex-primeiro-ministro, vencia as eleições com 95% dos votos. Desde essa altura que os militantes puderam escolher entre dois ou até três candidatos. Foi o que aconteceu em 2020, quando Rui Rio (que se recandidatava a novo mandato) teve de enfrentar Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Dessa vez foi necessário realizar uma inédita segunda volta e Rio venceu Montenegro por mais 2.071 votos, com 53,2% dos votos.