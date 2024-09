Montenegro sobre o Orçamento: "Os portugueses não querem birras"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, promete facultar mais informação aos partidos da oposição nas negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025) e afirma que "os portugueses não querem birras nem questiúnculas".

Luís Montenegro falava aos jornalistas em Espinho, depois de o PS ter acusado o Governo de falta de “boa-fé negocial” sobre o OE2025 por continuar sem enviar "informação imprescindível", manifestando preocupação sobre a capacidade de o executivo garantir “equilíbrio orçamental”.

“Não faltam ocasiões para que do ponto de vista documental e presencial se possa trocar opiniões. Arranjar pretextos para estar a distrair as pessoas com detalhes, independentemente da atribuição de valor a esses detalhes, sinceramente os portugueses não querem birras, não querem questiúnculas", declarou o primeiro-ministro.



Montenegro afirma que, "seguramente", o seu Governo "apresentará mais elementos do que os governos anteriores apresentavam às oposições" no âmbito das negociações do Orçamento do Estado.