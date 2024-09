Montenegro promete informação sobre Orçamento. "Portugueses não querem birras"

Em vésperas da segunda ronda negocial entre o Governo e os partidos da oposição, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que "os portugueses não querem birras" e considera que o Partido Socialista está a arranjar pretextos para fugir ao que interessa ao país: a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano ( OE2025 ).

"Vamos assentar bem os pés no chão, queremos ou não queremos trabalhar para Portugal? Ou queremos discutir minudências e pequenas questões para arranjar pretextos sempre para andar a distrair as pessoas?", questionou, dizendo que só não esteve na reunião em julho por motivos de doença.

“Sinceramente, arranjar pretextos para distrair as pessoas com detalhes, não estou a menosprezar a vontade de ter informação, mas sinceramente os portugueses não querem birras, não querem questiúnculas”, declarou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas em Espinho, depois de ter exercido o direito de voto nas eleições diretas do PSD. Perante a ameaça do Partido Socialista de não comparecer nas negociações na próxima terça-feira, o primeiro-ministro acusou os socialistas de estarem a fazer uma "birra" que não serve a ninguém.

Os números do Governo para a despesa e receita em 2025 foram revelados esta sexta-feira. Segundo o Quadro de Despesa Plurianual a que a Renascença teve acesso, são reforçadas sobretudo as áreas da juventude, administração interna, agricultura, trabalho, segurança social e saúde.





Montenegro já discutiu com Marcelo o futuro PGR

O primeiro-ministro revela que já abordou o tema do nome do futuro procurador-geral da República (PGR) com Marcelo Rebelo de Sousa e garante que a escolha vai ser concertada com o Presidente da República, que vai nomear o sucessor de Lucília Gago.

"Falamos de todos os assuntos que interessam ao país, incluindo esse que, naturalmente, implica um diálogo, que já começou de resto, entre o primeiro-ministro e o Presidente da República", afirmou Montenegro.

Questionado pela Renascença sobre se já tinha "um nome" para suceder a Lucília Gago, o primeiro-ministro lembra que a escolha é do primeiro-ministro, mas é o Presidente que tem a capacidade de nomear.

"Portanto, será sempre numa relação de concertação que essa e outras matérias são percorridas e depois decididas. Mesmo quando não há esse enquadramento institucional aquilo que tem acontecido é que nós partilhamos a nossa visão, posições nos encontros que temos e têm sido muitos como sabem", respondeu Luís Montenegro.

O Presidente da República afirmou, esta sexta-feira, que vai começar a tratar da sucessão da procuradora-geral da República, Lucília Gago, com o primeiro-ministro para a semana, e referiu não saber que método Luís Montenegro pretende adotar nesta matéria.

[notícia atualizada às 21h14]