IL considera "chocante" quadro plurianual e pede debate de urgência

A Iniciativa Liberal (IL) vai requerer um debate na Assembleia da República sobre o estado do Estado. Rui Rocha considera que o ministro das Finanças e o Governo devem "muitas explicações sobre o quadro plurianual apresentado".

De acordo com o quadro apresentado pelo governo, o limite da despesa deve subir mais de 19% no próximo ano, número que o líder da Iniciativa Liberal considera "chocante".

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o presidente dos liberais sublinhou que mesmo com o crescimento de funcionários públicos e da despesa continuam a faltar professores e médicos. Para Rui Rocha "há alguma coisa que não funcionava nos tempos do governo de António Costa e que continua a não funcionar, ou se degradou, com o governo da AD".

Sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2025, Rui Rocha diz que são preferíveis novas eleições a um "péssimo" orçamento. "Se é para ter um péssimo Orçamento, preferimos clarificação política e preferimos eleições", disse.

Esta quinta-feira, o Presidente da República voltou a sublinhar que deve ser viabilizado o Orçamento do Estado para 2025.

Rui Rocha considera que PS e Chega estão próximos na visão que têm do Estado e considera que a AD, com o quadro plurianual e aumento da despesa, está a aproximar-se do PS e do Chega e a "afastar-se" da visão do Estado da Iniciativa Liberal. O líder da IL defende que "o país perdeu décadas com a gestão socialista" e que nas últimas eleições os portugueses mostraram ter vontade de uma mudança. "Se é para ter mais do mesmo, eu prefiro eleições" afirma o presidente da IL.