​Aumento da despesa "é uma falsa notícia”, diz PCP

O secretário-geral do PCP considera que a indicação do Governo sobre o aumento da despesa no Orçamento do Estado para 2025 “é uma falsa notícia”.

Sobre o próximo Orçamento do Estado, Paulo Raimundo mostrou-se convicto que vai ser aprovado. No entanto, caso venha a ser chumbado, o secretário-geral comunista considera que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá de convocar eleições antecipadas.

“Não há nenhuma razão para que, se o Orçamento for chumbado, o caminho a seguir não seja exatamente o mesmo que foi há dois anos atrás. Não me parece que haja nenhuma razão, nenhuma possibilidade de não ser assim. Não estou a ver qual era o contorcionismo que se ia se arranjar para que não fosse assim”, reforça.

Já sobre a próxima ronda de reuniões entre o Governo e os partidos, depois de Pedro Nuno Santos anunciar que não vai estar presente nesse encontro, também Paulo Raimundo revelou que não vai estar.

O secretário-geral comunista lembrou que esteve na primeira reunião, na qual Luis Montenegro pôde estar, por motivos de doença.

Ainda assim, Raimundo assegura que o PCP não faltará à chamada. “Vamos lá demonstrar exatamente as razões pelas quais as opções [do Governo] e os limites do orçamento não corresponde às necessidades dos salários, das pensões, do Serviço Nacional de Saúde, do investimento público, do acesso à habitação”, rematou.