Presidente da Câmara do Seixal lamenta "repentina destituição" da administração da Unidade Local de Saúde

O presidente da Câmara Municipal do Seixal lamentou quinta-feira a "repentina destituição" do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal considerando que "tem feito um trabalho esforçado e resiliente para tentar minorar os problemas existentes".

"A Câmara Municipal do Seixal vê com surpresa esta destituição repentina da drª Maria Teresa Luciano a quem deixo uma palavra de solidariedade pelo trabalho realizado enquanto presidente do hospital Garcia de Orta e agora da Unidade Local de Saúde Almada - Seixal", disse Paulo Silva em declarações à agência Lusa.

Na opinião do autarca "nada justificaria esta destituição" uma vez que a atual administração tinha conseguido uma boa relação com os profissionais de saúde, comissões de utentes e câmaras municipais "numa postura de diálogo com todos".

Os problemas existentes, advogou Paulo Silva, devem-se a conflitos entre o Governo e os profissionais de saúde devido à falta de valorização da carreira, mas também ao facto de o Hospital Garcia de Orta atender um grande volume de população.

"Foi projetado para 200 mil pessoas e a população dos dois concelhos de Almada e Seixal é já de cerca de 350 mil pessoas pelo que é impossível esta infraestrutura conseguir responder sendo por isso cada vez mais necessária e urgente a construção do hospital do Seixal", frisou Paulo Silva.

O presidente da Câmara Municipal do Seixal disse ainda que esta mudança vai agudizar os problemas existentes e adiantou que vai pedir uma reunião à ministra da Saúde para abordar esta questão assim como a da construção do Hospital do Seixal.