Orçamento do Estado. Governo recusa "folclore e tática" e vai enviar informação a partidos

O ministro da Presidência avançou que o Governo vai entregar entre quinta e sexta-feira ao parlamento “toda a informação solicitada pelos partidos” e insistiu que o executivo terá uma postura de “negociação e diálogo” sobre o documento.

“Entre hoje e amanhã completa-se a entrega de toda a informação solicitada pelos partidos: enviámos o quadro de políticas invariantes, enviaremos entre hoje e amanhã o quadro plurianual de despesa pública no tempo que foi transmitido desde sempre”, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro,

No final da reunião do Conselho de Ministros, o governante indicou que o Governo não está disponível para transformar a discussão do Orçamento do Estado em "folclore e tática".

"Temos abertura, incluindo a medidas que apresentámos, com todos os que assim queiram. E é isso que vamos realizar", indicou, relativamente ao diálogo com o PS sobre a redução do IRC e o IRS Jovem e à recusa do PS em ceder na área da política fiscal.

Questionado sobre a segunda ronda de reuniões marcadas para terça-feira com os partidos sobre o Orçamento do Estado para 2025, o ministro disse não querer especular sobre futuras rondas.

"Nós levamos tão a sério a segunda ronda que não vamos especular sobre terceiras, quartas ou quintas. A minha experiência era de ser chamado a três ou quatro dias antes da entrega do Orçamento para ouvir generalidades. Todos os partidos foram chamados com vários meses de antecedência, uns solicitaram informação, todos são chamados para uma segunda ronda."