OE2025. Governo convoca partidos para segunda ronda de reuniões na terça-feira

O Governo vai reunir com os partidos na terça-feira para uma segunda ronda de discussões sobre o Orçamento do Estado para 2025, confirmou a Renascença, depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal Expresso.

As reuniões com todos os partidos com assento parlamentar vão decorrer na Assembleia da República e não vão contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, tal como aconteceu na primeira ronda, que decorreu em julho.

Os partidos vão encontrar-se com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento e com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.



Reunião marcada para dia de encerramento das jornadas parlamentares do Chega

A Renascença confirmou com fonte oficial do partido que o Chega também recebeu o convite para a reunião com o Governo, apesar de André Ventura ter anunciado a retirada das negociações sobre o Orçamento do Estado, após a troca de cartas entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, André Ventura referiu mesmo que a decisão seria "irrevogável" e que “muito provavelmente” o Chega irá votar contra o diploma do Governo.



No Chega é registado que a reunião com o Governo foi convocada precisamente para o dia do encerramento das jornadas parlamentares do partido, que irão decorrer entre segunda e terça-feira da próxima semana em Castelo Branco e que conta com a presença de Ventura.

A Renascença sabe que o líder do partido, ainda esta quinta-feira, pretende pronunciar-se sobre o convite que recebeu do Governo e referir-se sobre esta coincidência.