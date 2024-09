Marcelo acredita que "vai haver Orçamento" e avisa Governo e oposição

Apesar dos condicionamentos colocados pela oposição, o Presidente da República mantém a convicção de que o Orçamento do Estado para 2025 vai ser aprovado. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, em declarações aos jornalistas na Festa do Livro no Palácio de Belém, que a aprovação é também benéfica para os partidos que não estão a governar. “Vai haver Orçamento, a meu ver, porque o mundo, a Europa, o PRR, tudo isso aponta para haver Orçamento. Por outro lado, o Governo é minoritário e precisa de falar com as oposições e as oposições sabem que a estabilidade é fundamental para elas próprias. Para amanhã serem Governo precisam que a situação seja estável, porque se não estiver estável também não serão Governo”, afirmou. O Presidente da República lembra que a governação por duodécimos ou um Orçamento Retificativo não deve ser solução.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra os desafios nacionais e internacionais que impõem a necessidade de estabilidade com um Orçamento do Estado aprovado. “Está a tentar recuperar-se o PRR, mas está atrasado. Em segundo lugar, a situação no mundo: as eleições americanas, as incertezas que há na Europa e nas economias europeias, tudo isso aconselha a que haja estabilidade económica e financeira em Portugal e isso passa pelo Orçamento do Estado. Como imaginam, é completamente diferente ter um Orçamento do Estado ou funcionar em duodécimos.” O Presidente da República acredita numa solução, mas não comenta se o acordo vai acontecer à direita ou à esquerda. “Vamos esperar pelas negociações para ver o que acontece e vamos esperar pelo bom-senso dos partidos”, sublinha. Sobre o caso TAP, o Presidente da República recusa comentar se o envolvimento do nome do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, coloca o Governo numa posição frágil. "Um dos meus poderes é nomear e reconduzir chefes militares" Quanto às eleições presidenciais de 2026, o chefe de Estado recusou comentar as declarações do almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado Maior da Armada, sobre a eventualidade de ser candidato a Belém.