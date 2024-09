Leitão Amaro responde a Patriarca de Lisboa: “Há uma política de imigração regulada, humanista e realista"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, justifica as mexidas na lei das migrações com a política “errada” de migrações do anterior Governo e admite que foi preciso “rever as regras”, mas procurando o “equilíbrio” entre uma imigração “regulada” e “humanista”. O governante reagiu assim à entrevista do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, à Renascença, que mostrou preocupação com uma política de migrações baseada em quotas de entrada no país. “Está a ver o que é nós colocarmos estas quotas às pessoas? Pode ser que eu esteja a ser exagerado, mas com isso podemos estar a condenar alguém, ou muitos ‘alguéns, a condições de sobrevivência, senão mesmo de morte”, disse esta quarta-feira o Patriarca em entrevista à Renascença.

O Governo tem sempre afastado do seu próprio léxico a palavra “quotas” de imigração e prefere falar em "revisão" das regras perante o que classifica de “caos” nesta área que considera ter sido deixado pelo Governo de António Costa. No final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira e em resposta ao Patriarca, Leitão Amaro, voltou a defender a tese de que é preciso uma política de migrações com “regras”, mas também “humanista”. O governante recorda que encontrou uma situação de “verdadeiro descontrolo, com um caos operacional e uma total incapacidade de resposta no aparelho público com regras erradas, incluindo relativamente à entrada” de imigrantes, começou por dizer Leitão Amaro. Esse quadro implicou, segundo o ministro da Presidência, a necessidade de “rever as regras, mudar a organização, ajustar os procedimentos e criar novas soluções”. Foi isso, diz que levou à adoção de “várias regras que contribuem para o que chamamos de imigração regulada”.