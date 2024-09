Governo marca reunião com o Chega para quarta-feira de manhã

O Governo marcou esta tarde a reunião com o Chega sobre o Orçamento do Estado para 2025 para a próxima quarta-feira às nove da manhã. A informação foi adiantada à Renascença pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares.

Ainda antes desta alteração de agenda, André Ventura voltou a dizer que se vai manter afastado das negociações do próximo Orçamento do Estado e não vai comparecer nem à próxima, nem a mais nenhuma reunião com o Governo, acusando o executivo de provocar o partido.

O Chega realiza jornadas parlamentares na segunda e terça-feira em Castelo Branco. André Ventura anunciou a semana passada a retirada do partido das negociações do Orçamento do Estado, e o presidente do Chega disse que a decisão seria "irrevogável" e que “muito provavelmente” o Chega irá votar contra o diploma do Governo.

Poucos dias depois, Luís Montenegro disse que a oposição está cheia de fantasmas na cabeça e sobre André ventura considerou a atitude do líder do Chega imatura e precipitada.

"O líder do Chega sente-se despeitado porque viu uma notícia - que por acaso não é verdade - e concluiu que, durante agosto, tinha havido negociações entre PS e PSD. Vai daí que, de forma imatura e precipitada, diz que não quer ter nada a ver”, referiu Luís Montenegro no discurso de encerramento da universidade de verão do PSD em Castelo de Vide.