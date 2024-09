Gouveia e Melo candidato a Presidente? "Que ninguém venha condicionar a minha liberdade"

Depois de deixar a vida militar, no final do ano, o almirante Gouveia e Melo promete esclarecer se vai ou não avançar com uma candidatura à Presidência da República.



"A 100 dias do fim do mandato não vou limitar as opções que podem ser tomadas", declarou o chefe de Estado Maior da Armada e ex-coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, em entrevista à RTP3.

Para avançar com uma candidatura a Presidente da República, Gouveia e Melo afirma que, desde logo, tem que sentir que pode ser útil a Portugal.

"Primeiro, tenho que sentir que a candidatura tinha que ser útil para o país e isso é o ‘se’ muito grande. E depois se avançaria ou não é outro ‘se’", sublinha.