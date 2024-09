Comissão Nacional do PS reúne-se em Coimbra para discutir situação política

A Comissão Nacional do PS vai reunir-se no dia 14, em Coimbra, com a análise da situação política na agenda, disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial do partido.

De acordo com a convocatória, assinada pelo presidente do PS, Carlos César, esta reunião do órgão máximo entre congressos do partido vai decorrer no Convento de São Francisco, em Coimbra.

Além da análise da situação política, a Comissão Nacional do PS vai apreciar e votar o Relatório e Contas de 2023.

Esta reunião acontecerá já depois de as negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) serem retomadas, uma vez que o Governo convocou todos os partidos com assento parlamentar para uma segunda ronda de reuniões a realizar na próxima terça-feira na Assembleia da República.