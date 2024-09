Chega e IL querem saber se António Costa falou com Marcelo e o filho sobre o caso das gémeas

Na véspera da data limite para os grupos parlamentares entregarem as perguntas que querem fazer a António Costa na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas, Chega e Iniciativa Liberal querem clarificar se o ex-primeiro-ministo teve, ou não, conhecimento do ofício enviado pela Casa Civil e se se reuniu, ou não, com Nuno Rebelo de Sousa.

O grupo parlamentar do Chega, quer ver respondidas por António Costa um conjunto de 9 questões, de acordo com o que apurou a Renascença. O partido quer clarificar se o ex-primeiro-ministro teve conhecimento do ofício enviado pela Casa Civil da Presidência da República sobre o caso para o gabinete de Costa e se alguma vez contactou com Nuno Rebelo de Sousa.

No documento a que a Renascença teve acesso, o Chega propõe questionar António Costa sobre se alguma vez falou sobre o caso com Marta Temido, ministra da Saúde na altura, ou com o ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, pedindo a opinião a António Costa sobre se considera credível que Marta Temido não tenha conhecimento do caso quando se sabe que Lacerda Sales se reuniu com Nuno Rebelo de Sousa.