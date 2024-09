Montenegro disponível para “aproximar posições” com o PS para aprovar Orçamento do Estado

À entrada para um encontro com militantes do PSD em Lisboa, o primeiro-ministro voltou a referir que está empenhado em dialogar com os partidos com vista à aprovação do Orçamento do Estado, porque só assim é possível aumentar salários para os funcionários públicos e permitir o pagamento dos suplementos e subsídios negociados com vários grupos profissionais, como as forças de segurança, funcionários judiciais ou Forças Armadas.

“Do lado do PSD e do Governo, podem contar com disponibilidade para aproximar posições a bem de Portugal”, garantiu Luis Montenegro, que voltou a referir que, nas próximas semanas, o Governo vai marcar reuniões “com todos os partidos com representação parlamentar”.

“Eu estou empenhado em dialogar com todos os partidos políticos para poder ter condições de ter um orçamento aprovado. Porquê? Porque um orçamento aprovado não é um favor que se faz ao Governo (…) é para poder dar às pessoas os aumentos salariais e concretizar os acordos de valorização remuneratória com professores, forças de segurança, guardas prisionais, Forças Armadas, funcionários judiciais”, disse Luis Montenegro aos jornalistas.

Questionado sobre as condições impostas pelo líder do PS - que, no encerramento da Academia Socialista, disse que “nunca viabilizará um Orçamento do Estado que inclua ou tenha como pressuposto os regimes para o IRS e IRC que deram entrada na Assembleia da República”, o primeiro-ministro disse entender a posição do PS, mas acrescentou que Pedro Nuno Santos também percebe a posição do Governo, que não pode abdicar do seu programa.

“Nós temos abertura para trabalhar, respeitando aquilo que são as regras do jogo e que o secretário-geral do PS enunciou com muita clareza. O PS tem com certeza as suas opiniões, que entende não querer ferir, mas respeita que a linha governativa é a linha do Governo”, atirou Montenegro.