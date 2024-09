Governo cria 20 novas unidades de saúde geridas por privados e setor social

As USF modelo C vão ser atribuídas, através de concurso: "Estas unidades modelo C destinam-se, em concurso, a ser atribuídas ao setor social e ao setor privado", explicou Ana Paula Martins.

As USF modelo C, uma das medidas prioritárias previstas no Programa de Emergência e Transformação da Saúde, são instituições que se enquadram no sistema de cuidados de saúde primários em Portugal, oferecendo uma estrutura mais autónoma e flexível.

A informação foi avançada esta quarta-feira pela ministra da Saúde em conferência de imprensa, adiantando que a criação de USF modelo C, geridas pelos setores social e privado, estava prevista no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mas nunca foi implementada.

O Governo vai aprovar na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que vai instituir as Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C.

Neste momento, em "fase experimental", o Governo vai avançar com 20 unidades: 10 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco em Leiria e cinco no Algarve, as zonas mais carenciadas de médicos de família.



Para a ministra da Saúde, este tipo de unidades permite mais acesso dos utentes, com a "abertura de resposta assistencial nos cuidados de saúde primários ao setor social e privado".

No caso do setor privado, grupos de profissionais de saúde podem juntar-se para concorrer a estas unidades, que permitem uma maior "flexibilidade para a gestão da lista de utentes, com base em critérios de maior eficiência dos recursos humanos".

De acordo com Ana Paula Martins, estas USF aumentam a "capacidade de resposta em regiões carenciadas", com indicadores mais exigentes do que os já existem atualmente nos modelos B, em termos de tempo de resposta aos utentes e vão dispor de "completa autonomia" de gestão baseada em critérios de cobertura assistencial.

SNS vai pagar mais a privados pelas ecografias durante a gravidez

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira um aumento dos preços que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) paga pelas ecografias obstétricas, alegando dificuldades em reencaminhar grávidas para o privado devido aos valores baixos convencionados.

"Acabamos de assinar um despacho, no qual temos vindo a trabalhar desde que tomámos posse, que pretende atualizar - e faz parte do plano de emergência - o preço das ecografias obstétricas que, devido a valores muito baixos, estavam a deixar de ter convenções com o SNS", afirmou Ana Paula Martins.

A governante justificou a "grande urgência" dessa medida com o acentuar das dificuldades, nos últimos meses, em encaminhar as mulheres para fazerem as suas ecografias durante a gravidez no setor privado. O despacho agora assinado aumentou o preço da ecografia obstétrica do primeiro trimestre para 70 euros, mais 55,50 euros.



"Aumentámos a ecografia obstétrica do primeiro trimestre, que é realizada idealmente entre as 11 e as 13 semanas e seis dias, para 70 euros, ou seja, mais 55,5 euros. A ecografia obstétrica do segundo trimestre morfológica, idealmente realizada entre as 20 e as 20 e duas semanas, aumentou em 81 euros, passa agora a ser paga 120 € e a ecografia obstétrica, terceiro trimestre, idealmente realizada entre as 30 e as 32 semanas, passa agora a ter um valor de 70 euros, um aumento de 55,5 euros", explicou.

"Correu tudo bem nas urgências de obstetrícia ao longo destes três meses? Obviamente que não"



A ministra da saúde fez ainda um balanço dos primeiro três meses do plano de emergência do governo e admitiu que não correu tudo bem nas urgências de obstetrícia.

"Correu tudo bem nas urgências de obstetrícia ao longo destes três meses? Obviamente que não. Apesar de termos conseguido que as maternidades de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve funcionassem em rede, garantindo sempre uma porta aberta para as nossas grávidas. No último domingo, repito, tivemos 17 urgências de portas fechadas e grande parte, como sabem, de obstetrícia. E isto não pode acontecer. No próximo Verão, esta situação não deverá voltar a acontecer", disse.