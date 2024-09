PS não vai fazer perguntas a António Costa no caso das gémeas

Os grupos parlamentares dos partidos podem entregar perguntas para enviar ao ex-primeiro-ministro na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas até 6 de setembro, mas o PS vai optar por não colocar questões.

À Renascença, fonte do partido recorda que o PS votou contra à audição de António Costa "porque nada nem ninguém o envolve neste processo, direta ou indiretamente" e, por isso, "o PS não fará perguntas a António Costa".

As perguntas dos restantes grupos parlamentares devem ser entregues até 6 de setembro, e só depois é que serão enviadas ao ex-primeiro-ministro.

Assim que forem enviadas, António Costa terá 10 dias para responder a todos os partidos e enviar as respostas à Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, ao que a Renascença apurou ainda nenhum grupo parlamentar enviou perguntas à comissão.

O ex-primeiro-ministro decidiu responder por escrito à CPI ao caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma, depois de a audição de o Chega ter proposto a audição de António Costa — que acabou aprovada com votos a favor do Chega, PSD, IL e CDS-PP, abstenção de BE e PCP e votos contra do PS, Livre e PAN.

A Comissão Parlamentar de Inquérito retoma os trabalhos na próxima semana com a audição do ex-cônsul de Portugal em São Paulo, Paulo Jorge Nascimento a 13 de setembro e ainda de Marta Temido, antiga ministra da Saúde, no dia 27.