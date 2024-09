Pinto Luz recusa falar da TAP e diz que a sua "legitimidade compete ao primeiro-ministro"

O ministro das Infraestruturas e Habitação recusou-se a comentar a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que refere que a TAP foi comprada com dinheiro da empresa em 2015.

Na altura, Pinto Luz era secretário de Estado e esteve envolvido no processo de privatização da companhia aérea.

Agora, o governante não quis comentar o caso. No entanto, quando questionado se ainda teria condições para se manter no Governo, Pinto Luz aponta que a sua "legitimidade compete ao primeiro-ministro".

O ministro das Infraestruturas e Habitação falava aos jornalistas à chegada a uma reunião na sede da Área Metropolitana do Porto (AMP),



"Continuarei a exercer o meu cargo com toda a competência, com toda a seriedade e com todo o comprometimento para com os portugueses", garantiu Miguel Pinto Luz, após ser questionado sobre a legitimidade para exercer o cargo e liderar nova privatização da TAP.

O Governo já enviou o relatório da IGF sobre a TAP ao Ministério Público e à Assembleia da República após o ter recebido na semana passada, disse também o governante.

"Nada há a esconder, foi tudo transparente, é por isso que este Governo se pugna. Pugna por transparência, por total abertura dos processos. Foi isso que fizemos, aguardaremos os resultados", afirmou.



O vice-presidente da Frente Cívica, diz, à Renascença, que o atual ministro deve explicações ao país.



As suspeitas sobre o negócio da privatização em 2015 são públicas pelo menos desde fevereiro de 2023.