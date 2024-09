Luís Montenegro mantém Pinto Luz, "fortalecido pelo excelente trabalho"

O primeiro-ministro elogiou esta terça-feira o ministro das Infraestruturas Miguel Pinto Luz, que disse estar "fortalecido pelo excelente trabalho" que tem feito, e considerou que o relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre a TAP "não tem nenhuma novidade".

À entrada para um encontro com militantes do PSD Lisboa, no âmbito da recandidatura à liderança da presidência do partido, Luís Montenegro foi questionado pela comunicação social se mantinha a confiança política no ministro das Infraestruturas.

"Nós estamos a governar o país com o intuito de cumprir toda a legislatura e, portanto, para levar este Governo até agosto, setembro ou outubro de 2028, com a expectativa de levar a bordo todos os membros do Governo", afirmou.

Perante a insistência se o ministro não fica enfraquecido, como defendeu a oposição, para prosseguir com o processo de privatização da TAP, Montenegro respondeu: "O dr. Miguel Pinto Luz está fortalecido pelo excelente trabalho que tem feito como ministro das Infraestruturas e da Habitação".