"Não, obrigada". Leonor Beleza não é candidata a Belém

"Não, obrigada". Leonor Beleza não é candidata à Presidência da República. O nome da antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva surgiu na semana passada pela mão do secretário-geral do PSD, Hugo Soares. Uma semana depois e em resposta a um aluno da Universidade de Verão do PSD, Leonor Beleza diz que não pondera ser candidata a Presidente da República.

"É uma ótima ocasião para eu explicar uma questão que não provoquei nem provocaria. Fiquei muito sensibilizada por palavras que ouvi. Mas a minha posição é simples: não, obrigada, não pondero nem ponderarei tal candidatura ", começou por referir a presidente da Fundação Champalimaud.

"Não sinto nenhum impulso nesse sentido e não me sinto indispensável para tal. Mas espero ainda poder ver uma mulher mais nova do que eu ser Presidente da República", respondeu Leonor Beleza, que tem 75 anos.

A resposta da conselheira de Estado foi publicada no jornal da Universidade de Verão, que termina este domingo os trabalhos com o discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A entrada de Leonor Beleza na lista de nomes do PSD levou Marques Mendes a vir marcar terreno. Também em Castelo de Vide, o antigo líder do PSD disse que está mais próximo de anunciar uma decisão sobre uma candidatura a Belém.



“Nos próximos meses falamos, mas estou mais próximo do que nunca de tomar uma decisão", anunciou Marques Mendes, na última quinta-feira.

O antigo ministro não se comprometeu com uma data para anunciar a decisão sobre uma candidatura à Presidência da República.



As eleições presidenciais realizam-se em janeiro de 2026.