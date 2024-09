Montenegro encerra a Universidade de Verão com Orçamento na ordem do dia

A cinco dias das eleições diretas no partido, Luís Montenegro discursa este domingo no encerramento da Universidade de Verão do PSD, mas o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) deve ser o prato forte da intervenção que fará aos alunos que estão, desde segunda-feira, em aulas em Castelo de Vide. Depois do PS e do Chega terem colocado o tema na ordem do dia, o primeiro-ministro dizia, na quinta-feira, não perceber tanta agitação à volta do OE2025 e apelava à calma. "Fico admirado de ver tanta agitação à volta dessa matéria. É preciso ter calma e cumprir o que está combinado”, disse Luís Montenegro, concluindo que os partidos voltam a reunir-se com o Governo em setembro, tal como ficou combinado antes das férias. Na Universidade de Verão, que decorre desde segunda-feira, apenas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, abordou o tema do Orçamento do Estado, ao contrário dos ministros da Juventude e dos Assuntos Parlamentares, Margarida Balseiro Lopes e Pedro Duarte.

Na terça-feira, Paulo Rangel aproveitou a ocasião para responder ao Chega, que fez depender o voto favorável de um referendo à imigração, usando a terminologia que o Governo definiu para a política migratória. "É que nós definimos uma linha política clara para a imigração, não há portas escancaradas nem há portas fechadas, essa linha é a linha que temos também para o orçamento, não há portas fechadas, mas não há portas escancaradas, esta é a nossa doutrina", referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde essa declaração, o Chega fez saber que vai abandonar as negociações com o Governo e que, “muito provavelmente”, votará contra a proposta do Governo. Uma decisão “irrevogável”, garantiu André Ventura em conferência de imprensa. Do lado do PS, o partido insiste que precisa de informação essencial para poder negociar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Em Tomar, Alexandra Leitão avisou que o PS não vai aprovar um Orçamento de direita e criticou a forma como o Governo dialoga com os partidos de oposição.