BE espera que PS não entre em "truques" no Orçamento

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pediu este domingo clareza a Pedro Nuno Santos sobre o próximo Orçamento do Estado para 2025, esperando que o PS não entre em truques para viabilizar um Orçamento que "era particamente impossível".

"Cinco meses se passaram [após as eleições legislativas] e o praticamente impossível tornou-se numa disponibilidade para negociar, e Pedro Nuno Santos diz agora que está disponível para assinar um Orçamento de direita, desde que seja negociado com o Partido Socialista. E aqui andamos nós neste bailarico de Verão", afirmou a líder bloquista no discurso de encerramento do "Fórum Socialismo", em Braga, iniciativa que marca a "rentrée" política do partido.

De acordo com Mariana Mortágua, o PS diz que não quer o IRC no Orçamento, então o PSD tira este imposto do Orçamento e apresenta-o num anexo para o aprovar à parte com o Chega, antes ou até depois do Orçamento, "o Chega assina a borla fiscal e o Orçamento fica desimpedido à espera de uma possível assinatura do PS".

"Ouvi o PS na noite eleitoral a dizer que tinha aprendido a lição e que o tempo da política dos truques tinha acabado. Ora aqui estaria um truque e dos mais lamentáveis: primeiro, Pedro Nuno Santos viabilizar um Orçamento, e depois apoiado na bengala do Partido Socialista, Luís Montenegro juntar-se ao Chega para aprovar uma descida de impostos aos mais ricos e às maiores empresas", antecipou a coordenadora do BE.